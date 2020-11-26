Экс-игрок «Зенита» и сборной Сербии Данко Лазович поделился мнением о бывшем партнере по команде Игоре Денисове.

Лазович заявил, что «Зенит» был командой, в которой всегда надо было доказывать свою состоятельность на поле. Денисов по характеру — победитель, и каждый, кто играл в его команде, должен был максимально серьезно относиться к своим обязанностям.

«Зениту» не хватает таких людей, как Гарри. Это была лучшая раздевалка в моей жизни. «Зенит» — прекрасный клуб, но как такое произошло, что Игорь завершил свою карьеру в «Локомотиве»? Он человек Санкт-Петербурга. Он был готов умереть за «Зенит». Он любил «Зенит» больше, чем кто-либо», — заявил Лазович, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он также выделил Александра Кержакова и Владимира Быстрова, подчеркнув, что знает историю последнего. По словам Лазовича, Быстров был счастлив, когда вернулся в Петербург. Сейчас в составе «Зенита» нет таких игроков, посетовал серб.

Напомним, Лазович защищал цвета «Зенита» в период с 2011 по 2014 год, в 2013-м он был отдан в аренду в «Ростов».