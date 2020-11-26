Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что с национальной команды сняли карантин. Подтвердилась информация, ранее предоставленная комментатором Дмитрием Губерниевым, о том, что российские биатлонисты смогут выступить на первом этапе Кубка мира.

Женская сборная России выйдет на старт гонок в Контиолахти (Финляндия) в полном составе. У мужчин до соревнований не будут допущены двое — Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Бабиков сдал положительный тест на коронавирус, а Гараничев контактировал с ним, так как биатлонисты проживают в одной комнате.

Напомним, первый этап Кубка мира стартует в субботу, 28 ноября, мужской и женской индивидуальными гонками. Женщины побегут 15 километров, мужчины — 20. В воскресенье состоятся спринты на 7,5 км и 10 км соответственно.