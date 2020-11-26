Серия Гран-при по фигурному катанию в этом году получается скомканной — часть соревнований отменяется, часть проходит в формате национальных стартов. Однако спортсмены все равно не дают болельщикам заскучать: это уже показал российский этап, а завтра-послезавтра обещает подтянуться и японский.

NHK Trophy традиционно будет проходить в Осаке и, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, будет представлен весьма сильным составом. Самых топовых фигуристов, конечно, не будет — ни Юдзуру Ханю и Шомы Уно, ни Рики Кихиры. Но и в их отсутствие участники собираются удивить.

Наиболее зрелищным должен получиться женский турнир: на лёд выйдут Каори Сакамото, Вакаба Хигучи, Марин Хонда, Маи Михара и кореянка Ю Ён. Спортсменки запланировали такой контент, будто выходят на битву с российскими квадистками на главном старте. И если они действительно будут прыгать всё, что заявили, то их решение окажется максимально правильным — когда ещё идти на риск, как не старте, который не имеет принципиального турнирного значения?

Если верить заявке, опубликованной на сайте ISU, зрителей ждет россыпь тройных акселей. Вакаба Хигучи планирует зайти на триксель дважды — в начале короткой и произвольной программ. Элемент для неё не нов — японка владеет им с 2017 года и приземляла его в прокатах на ледовых шоу.

Сотворить сенсацию может 16-летняя Мана Кавабе, которая в прошлом сезоне боролась на юниорском уровне. Больших успехов, правда, не достигла — дважды не дотянула до призовых мест на этапах Гран-при, а на юниорском чемпионате мира стала лишь 13-й. В этом году она выиграла юниорское первенство Японии, а завтра планирует прыгать тройной аксель. Она исполняла прыжок и в юниорах, но, как правило, судьи обращали внимание на недокруты. На NHK Trophy Мана заявила два трикселя — посмотрим, удалось ли ей стабилизировать элемент в межсезонье.

18-летняя Мако Ямашита не владеет акселем в три с половиной оборота, однако замахнулась на четверной прыжок: первым элементом ее произвольной программы заявлен четверной сальхов. В активе спортсменки несколько медалей юниорского уровня, в том числе бронза ЮЧМ-2018: тогда Мако проиграла Александре Трусовой и Алене Косторной. По взрослым она выступает не так успешно: на четырех этапах Гран-при взяла одну серебряную медаль. Будет интересно понаблюдать, решится ли она на четверной сальхов в Осаке.

Разбавлять японскую гегемонию будет кореянка Ю Ён, которая хорошо знакома зрителям по прошлому сезону. Она владеет тройным акселем и должна была побороться с россиянками на чемпионате мира в Монреале, который в итоге так и не состоялся из-за пандемии. Спортсменка не собирается изменять своим традициям и на этот раз — аксель заявлен в обе программы. 16-летнюю кореянку можно смело причислять к фаворитам: если у соперниц элементы ультра-си пока в некотором роде мифические, то у Ю Ён козырь в рукаве самый что ни на есть реальный.