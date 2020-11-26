Игрок команды Team SoloMid Ильян Doublelift Пэн объявил о том, что заканчивает профессиональную карьеру игрока в League of Legends. Киберспортсмен подвёл итоги и заявил, что провёл в дисциплине треть своей жизни и играл за это время с великими игроками.

Мне очень повезло, что я играл в профессиональную League of Legends более десяти лет, это треть моей жизни. Я получил возможность играть вместе с по-настоящему великими игроками, тренерами и другими людьми, которые очень многому меня научили. Обрел огромное количество фанатов, которые заботятся обо мне и поддерживают.

Киберспортсмен поблагодарил болельщиков за то, что на протяжении долгого времени следили за становлением его, как настоящего профессионала и взрослого человека.

Doublelift начал свою карьеру ещё в 2011 года и за это время успел заработать множество титулов, восемь раз становился чемпионом региональной лиги Северной Америки и столько же выходил на главный турнир года World Championship.