Вокруг Hard Legion уже долгое время ходят самые разнообразные слухи. Репутация у коллектива и организации несколько раз «ударилась о скалы». Сперва скандальный тренерский баг, в котором Александр ZoneR Богатырев был признан «читером», затем аналогичная ситуация с Сергеем starix Ищуком.

Сегодня киберспортивная организация Hard Legion представила новый состав по CS:GO, многие игроки которого находятся на испытательном сроке. Единственным из предыдущего коллектива остался россиянин Святослав svyat Довбах.

Даниил d1Ledez Кустов, Константин Raijin Трубаров и Максим dekzz Королев и Антон DrobnY Дробный пополнили ряды «легионеров» и будут бороться на ближайших турнирах в данном составе, первым из которых будут квалификации к DreamHack Showdiow Winter 2020, которые начнутся уже 5 декабря. Тренером команды также остаётся легендарный игрок Сергей starix Ищук.

Представители организации прокомментировали анонс и рассказали подробнее про новичка Максима Королева.

Сегодня к нашему составу присоединился молодой, но очень перспективный, Максим «dekzz» Королев. Ему предстоит пройти двухмесячный испытательный срок, по итогам которого будет предложен полноценный контракт с нашей организацией. На данный момент dekzz имеет самое большое количество ELO в команде (4100). Помимо этого, он занимает 33 место в мире на платформе Faceit!