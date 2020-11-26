Матиас Морла, адвокат скончавшегося Диего Марадоны, рассказал, что экс-футболист на протяжении длительного времени не мог получить медицинскую помощь.

«Необъяснимо, что в течение 12 часов мой друг не получал внимания и оставался без контроля со стороны медицинского персонала, который должен был присматривать за ним», — написал Морла в своем микроблоге в «Твиттере».

Он добавил, что скорая помощь приехала лишь через полчаса после вызова.

«Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я буду требовать расследовать дело до конца», — добавил Морла.

Напомним, о смерти легендарного аргентинского футболиста стало известно в среду, 25 ноября. Он ушел из жизни в возрасте 60 лет, причиной смерти названа остановка сердца.