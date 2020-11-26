Юниорское первенство России по фигурному катанию будет проходить в период с 1 по 5 февраля 2021 года в Красноярске.

Как правило, первенство России является отборочным стартом на чемпионат мира среди юниоров, однако в этом году Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отмене турнира. ЮЧМ должен был пройти с 1 по 7 марта в китайском Харбине.

Также известна дата финала Кубка России, который ежегодно проводится в Великом Новгороде. В этом году турнир состоится в период с 23 по 27 февраля. В нем примут участие спортсмены, показавшие лучшие результаты на этапах Кубка страны. Серия соревнований еще не завершена: позади четыре этапа, впереди — заключительный, пятый, который пройдет в Москве.