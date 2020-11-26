Петербургский СКА на выезде сыграет с «Северсталью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» Череповца сегодня, 26 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Тренерский штаб петербуржцев во главе с Валерием Брагиным определилась с сочетанием звеньев на игру. Место в воротах СКА займет Магнус Хелльберг.

Первое звено: Кирилл Марченко — Линден Вей — Артем Швец-Роговой, Василий Токранов — Динар Хафизуллин.

Второе звено: Андрей Кузьменко — Миро Аалтонен — Антон Бурдасов, Оскар Фантенберг — Игорь Ожиганов.

Третье звено: Максим Грошев — Йоонас Кемппайнен — Евгений Кетов, Кирилл Кирсанов — Виктор Антипин.

Четвертое звено: Владимир Ткачев — Иван Морозов — Владислав Каменев, Антон Белов, Марат Хуснутдинов.

Бесплатная прямая трансляция встречи будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.