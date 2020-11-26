Финал Кубка России по фигурному катанию в сезоне-2020/21 будет проходить в Великом Новгороде в период с 23 по 27 февраля.

Об этом стало известно после того, как Федерация фигурного катания России (ФФККР) на своем официальном сайте опубликовала проект календарного плана на первые пять месяцев 2021 года.

Юниорское первенство России будет проходить в Красноярске в период с 1 по 5 февраля.

Сроки проведения соревнований могут быть изменены в связи с эпидемиологической ситуацией, а также с учетом процесса начала подготовки фигуристов.

Напомним, в финале Кубка России выступают фигуристы, показавшие лучшие результаты на этапах турнира, которые проводятся осенью. В текущем сезоне состоялись уже четыре этапа (в Сызрани, Москве, Сочи и Казани), впереди — заключительный, пятый этап в Москве.