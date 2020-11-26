Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что тренерский штаб хотел бы перепроверить тест Антона Бабикова на коронавирус.

Ранее стало известно, что Бабиков сдал положительный анализ и не будет допущен до соревнований. Не выступит и Евгений Гараничев, который проживает с Антоном в одной комнате.

Каминский обратил внимание на то, что в игровых видах спорта человек, сдавший положительный тест, сдает повторный анализ. По словам тренера, перед отъездом Бабиков сдал четыре теста в течение восьми-девяти дней, все они были отрицательными.

«Сейчас один положительный получили, и не можем договориться о том, чтобы пересдать его. Наверное, IBU неинтересно видеть сборную России здесь на этапе Кубка мира. У нас большое желание перепроверить тесты. Такое чувство, что такие моменты не проработаны совершенно», — сказал Каминский, слова которого приводит РИА «Новости».

Тренер подчеркнул, что у него возникли вопросы к тестам, так как неизвестно, насколько точный результат они дают.