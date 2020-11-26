Глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на предложение Норвегии повысить возрастной ценз в женском катании до 17 лет.

«Мы уже неоднократно заявляли – мы категорически против и в очередной раз готовы аргументированно отстаивать позицию нашей федерации», – сказал Горшков, слова которого приводит ТАСС.

Предложение о повышении ценза будет вынесено на обсуждение конгрессом Международного союза конькобежцев (ISU) в 2021 году. Напомним, в настоящий момент фигуристки имеют право выступать на международном взрослом уровне по достижении 15-летнего возраста на момент начала сезона.

Ранее несогласие с идеей норвежской стороны выразила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.