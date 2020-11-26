Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что невысоко оценивает свои шансы остаться в Формуле-1 на сезон-2021

«Мне нечего добавить к тому, что я говорил раньше. Шансы, что я снова буду здесь в 2021 году невелики. О своём будущем я пока особо не размышляю, посмотрим, что получится», — сказал Квят, слова которого приводит F1Maximaal.

Напомним, сменить Квята за рулем «Альфа Таури» может японский гонщик Юки Цунода, который является пилотом молодежной программы «Ред Булл» и успешно проводит текущий сезон в Формуле-2. Сам Цунода сообщал, что советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко обещал ему место в «королевских гонках» в том случае, если он завершит сезон в топ-5 Ф-2.

Ранее стало известно, что руководство команды договорилось о продлении контракта лишь с одним пилотом «Альфа Таури» — Пьером Гасли.