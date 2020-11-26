Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о возможном повышении возрастного ценза в женском одиночном катании.

«Скорее всего, возрастной ценз будут повышать, что бы я об этом ни думала… Очень много сильных российских спортсменов, и очень трудно справиться со всеми. Они особенно хороши в 15 лет, а чем старше они становятся — сложнее все происходит», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит Sport24.

Экс-спортсменка подчеркнула, что повышения до 17 лет не будет, но могут поднять допустимый возраст на один год. По ее мнению, это даст более взрослым спортсменкам шанс соревноваться наравне с остальными.

Также Бестемьянова отметила, что юные фигуристки, которые еще не вошли в фазу взросления, лучше справляются с нагрузками. Если сравнить катание 15-летней и 23-летней девушек, то это будут разные уровни.

«Я вообще давно говорю, что очень интересно наблюдать за девочками в 15 лет. Сделала бы два разных соревнования — девочки с 15-18 и девочки старше 18», — добавила Бестемьянова.