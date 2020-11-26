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  • 20:47,  26 ноября 2020
Хоккей
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СКА и «Северсталь» не открыли счет в первом периоде матча в Череповце

СКА и &#171;Северсталь&#187; не открыли счет в первом периоде матча в Череповце
Миро Аалтонен. Фото: ХК СКА

В «Ледовом дворце» Череповца завершился первый период хоккейного матча между «Северсталью» и СКА. Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, счет после двадцати минут игры не открыт — 0:0.

Бесплатная прямая трансляция доступна на официальном сайте армейцев, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В текущем сезоне команды уже один раз встречались между собой, встреча состоялась 14 ноября и завершилась победой СКА со счетом 2:0.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 29 встречах. В прошлом матче команда Валерия Брагина на своей арене обыграла «Барыс», а до этого одержала победу над «Амуром».

«Северсталь» располагается на седьмой строчке Запада, набрав 32 очка в 28 матчах. У череповецкой команды также две победы подряд — над «Металлургом» и «Витязем».

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