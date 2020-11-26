Долгожданный зимний сезон открывается лыжным мини-туром в финской Руке. Уже сегодня стартуют первые гонки — спринты классическим стилем. Завтра лыжники побегут классические «разделки», а победители первого в сезоне этапа определятся после пасьюта в воскресенье.

Большунов и Клэбо — фавориты мини-тура

В глобальном плане с прошлого сезона ничего не изменилось: фаворитами остаются россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо.

Говорить о борьбе за Кубок мира сейчас рановато — главным и приоритетным стартом будет ЧМ в Оберстдорфе, да и неизвестно, пробежит ли сборная России весь международный сезон от и до. Зато можно делать расклады на финский мини-тур, и здесь почти нет интриги — Сан Саныч и Йоханнес едут в статусе фаворитов.

Сборная России понесла серьезную потерю в виде Сергея Устюгова, не попавшего в состав из-за болезни. Но проявить себя могут и другие члены команды — например, Алексей Червоткин или Андрей Мельниченко. Вряд ли Червоткин блеснет в спринте, а Мельниченко — в классической разделке, однако в коньковом пасьюте оба могут побороться за лучшее время. Им, как и Евгению Белову, вполне по силам оказаться в десятке по итогам трех гонок.

Главными конкурентами россиян, как и всегда, будут норвежцы: помимо Клэбо, стоит опасаться Эмиля Иверсена и Пола Голберга. Вводных данных, правда, не много: Голберг заболел перед стартом сезона и не бежал в Бейтостолене, поэтому судить о его нынешней форме невозможно. Но если брать во внимание результаты прошлого сезона, в котором норвежец стал победителем «Ски Тура», то ни в коем случае не стоит списывать его со счетов.

Иверсена тоже можно отнести к фаворитам, но на открытии сезона в Бейтостолене он неожиданно стал лишь 51-м. Если это разовый провал, то, вероятно, в Финляндии Эмиль будет бороться с лидерами. Если же норвежец действительно не в лучшей форме, это сыграет лишь на руку российской команде.

В сегодняшнем спринте могут проявить себя Глеб Ретивых, итальянец Федерико Пеллегрино или француз Люка Шанава, но в дистанционных гонках им ловить нечего — на высокие места в зачете мини-тура они претендовать не будут.

Йохауг против сборной Швеции

Если у мужчин основная борьба будет разворачиваться между сборными Норвегии и России, то в женских соревнованиях противостоять норвежкам будут шведки. В Бейтостолене Тереза Йохауг не только ожидаемо выиграла, но и привезла лучшей из своих соотечественниц почти 40 секунд на 10 километрах.

Спринтерские дистанции — не конёк Йохауг, и сегодня ждать от неё триумфа не стоит. Однако нет сомнений, что в длинных гонках Тереза не только отыграет всё, что упустит в спринте, но и поспорит за лидерство. Любопытно будет понаблюдать за её противостоянием с двумя шведскими лыжницами — Фридой Карлссон и Эббой Андерссон, которая в прошлом сезоне стала третьей в дистанционном зачете и седьмой — в общем.

Есть у Швеции и талантливая спринтерша Линн Сван, но навязать борьбу на дистанции она не сумеет. То же можно сказать и о словенке Анамарии Лампич: сегодня она может претендовать даже на победу, но длинные гонки будут ей не по зубам.

Что касается сборной России, сильнейшим звеном в команде на сегодняшний день выглядит Татьяна Сорина, до замужества выступавшая под фамилией Алёшина. Спортсменка вышла из декрета и неожиданно блеснула на контрольных стартах, выиграв две «десятки» подряд — классическую и коньковую. В Руке ей будет по силам побороться за топ-10.

Говоря о Наталье Непряевой, нужно напомнить, что ей, как правило, в начале сезона требуется время на разогрев. Скорее всего, так будет и в этом году, поэтому не стоит удивляться, если фамилия россиянки не появится в верхних строчках зачета мини-тура. Оценить состояние Юлии Ступак (Белоруковой) пока сложно: в контрольных гонках она была достаточно стабильна для спортсменки, только что вышедшей из декрета, но никаких сверхъестественных результатов не показала. Хватит ли её кондиций на Кубок мира? Это будет понятно уже в ближайшее время.