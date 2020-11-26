СКА проигрывает «Северстали» после второго периода в Череповце

В «Ледовом дворце» Череповца завершился второй период хоккейного матча между «Северсталью» и петербургским СКА. Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, после 40 минут игры хозяева ведут со счетом 2:0.

Обе шайбы были заброшены во втором игровом отрезке. На 12-й минуте отличился нападающий Александр Петунин, в роли его ассистента выступил Вадим Кудако. Спустя две минуты форвард Даниил Вовченко удвоил преимущество «Северстали», реализовав численное преимущество.

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