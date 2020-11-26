В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» стартовал футбольный матч между ЦСКА и голландским «Фейеноордом». Команды встречаются в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы, стартовый свисток прозвучал в 20:55 мск.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна по ссылке.

Обслуживать встречу будет эстонская бригада арбитров во главе с Кристо Тохвером. В роли его ассистентов выступят Сильвер Койв и Стен Клаасен. Резервным рефери назначен Юрий Фришер.

На данный момент ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице своей группы, набрав 2 очка после трех матчей. «Фейеноорд» с четырьмя баллами идет на третьем месте. Лидером квартета является загребское «Динамо» (5), на втором месте «Вольфсберг» (4).