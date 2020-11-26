Первый канал опубликовал видеоролик, в который вошли лучшие моменты этапа Гран-при Rostelecom Cup, не попавшие в телевизионную трансляцию.

Напомним, в женских соревнованиях победу одержала Елизавета Туктамышева, второй стала Алена Косторная, третьей — Анастасия Гулякова. Александра Трусова четыре раза упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

Мужской турнир выиграл Михаил Коляда, серебро взял представитель Грузии Морис Квителашвили, бронзу — Пётр Гуменник.

В парном катании на высшую ступень пьедестала поднялись Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими — Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

В танцах на льду победили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, третье — Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.