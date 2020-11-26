Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что Антон Бабиков и Евгений Гараничев не смогут сдать повторные тесты на коронавирус в текущем месяце.

«Таковы правила в Финляндии. Согласно рекомендации финского минздрава, есть сроки для новых тестов: у Бабикова – 1 декабря, у Гараничева – 5 декабря. Финны определяют это по каким-то своим наблюдениям», — сказал Польховский, слова которого приводит Sports.ru.

Ранее стало известно, что Бабиков сдал положительный тест на коронавирус. У Гараничева все тесты были отрицательными, однако он изолирован от команды, так как проживал в одной комнате с Бабиковым. Спортсмены не смогут принять участие в первом этапе Кубка мира.

Ранее старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский выразил недовольство тем, что спортсменам не разрешают сдать повторные тесты.