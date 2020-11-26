Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев-старший оценил перспективы Евгении Медведевой.

«Сложно ей будет с маленькими бороться. Даже когда восстановит здоровье, тяжело ей будет. О ее мотивации трудно рассуждать, но, видимо, хочет доказать. Чувствует недосказанность. А другого варианта и нет, по-моему», — сказал Дмитриев, слова которого приводит РИА «Новости».

По мнению Дмитриева, ситуацию Медведевой нельзя рассматривать только с точки зрения шансов на победу, так как иногда человек хочет что-то доказать сам себе и преодолеть преграду.

Дмитриев напомнил, что многие фигуристки заканчивали после того, как одерживали крупные победы. Он привел в пример Тару Липински, Сару Хьюз, Юлию Липницкую и Аделину Сотникову. При этом Дмитриев подчеркнул, что не всем спортсменкам удается все желаемое сделать в нужном возрасте.

Напомним, осенью текущего года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе. Она пока не принимала участие в соревнованиях из-за травмы.