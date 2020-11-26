Петербургский СКА на выезде одержал волевую победу над «Северсталью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в «Ледовом дворце» Череповца и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Первый игровой отрезок прошел без заброшенных шайб. Хозяевам удалось открыть счет во втором периоде: на 12-й минуте отличился нападающий Александр Петунин, в роли его ассистента выступил Вадим Кудако. Спустя две минуты форвард Даниил Вовченко удвоил преимущество «Северстали», реализовав численное преимущество.

В третьем периоде армейцам удалось сначала сократить отставание, затем сравнять счет. Поочередно отличились Йоонас Кемппайнен и Антон Бурдасов, реализовавший большинство. Победную шайбу на 54-й минуте забросил Евгений Кетов.

СКА обыграл «Северсталь» второй раз в нынешнем сезоне, первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.