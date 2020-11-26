Третья ракетка России теннисист Карен Хачанов заболел коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Инстаграме».

Хачанов написал, что несколько дней назад прилетел в Дубай, чтобы начать предсезонную подготовку, но сдал положительный тест на коронавирус.

«… к сожалению я, моя жена и наш сын получили положительный результат теста на COVID-19. Мы уже находимся на самоизоляции и надеюсь что поправимся в ближайшее время», — написал теннисист.

Напомним, Хачанов завершил сезон на 20-й строчке мирового рейтинга АТР, в его активе 2245 очков. Последним турниром, на котором выступил Карен в сезоне-2020, стал «Мастерс» в Париже (Франция). В первом круге его обыграл испанец Алехандро Давидович-Фокина.