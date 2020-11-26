Матч между бельгийским «Брюгге» и петербургским «Зенитом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов будет проходить без зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«В связи с чрезвычайно сложной эпидемиологической обстановкой в Бельгии местными властями принято решение о проведении всех футбольных матчей без зрителей», — гласит сообщение пресс-службы.

Уточняется, что речь идет не только о билетах для бельгийских болельщиков, но и для поклонников гостевой команды. Гостевая квота не выделяется, болельщики «Зенита» не будут допущены на арену.

Напомним, матч «Брюгге» — «Зенит» состоится в среду, 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первом матче, который проходил в Санкт-Петербурге, «Зенит» потерпел поражение со счетом 1:2.