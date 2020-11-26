В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился футбольный матч между ЦСКА и голландским «Фейеноордом». Команды встречались в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы и не смогли выявить победителя — 0:0.

Главный арбитр встречи показал игрокам ЦСКА две желтые карточки: в первом тайме предупреждение получил Иван Обляков, во втором — Ильзат Ахметов. В составе «Фейеноорда» по «горчичнику» получили Маркос Сенеси и Барт Ньивкоп, а Николай Йоргенсен был удален с поля на 48-й минуте после второго предупреждения.

После четырех туров ЦСКА набрал три очка, подопечные Виктора Гончаренко идут на последнем месте в турнирной таблице Группы К. «Фейеноорд» с двумя очками занимает вторую строчку. Возглавляет квартет загребское «Динамо», третье место занимает «Вольфсберг».