Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал выездную победу над литовским «Жальгирисом» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра проходила в Каунасе и завершилась со счетом 83:75 в пользу российской команды.

Подопечные Хави Паскуаля завладели преимуществом уже в первом игровом отрезке и повели с разницей в 8 очков — 23:15. После второй четверти отрыв петербуржцев увеличился до 13 очков — 45:32.

После большого перерыва «Зенит» не сдал позиции и продолжил увеличивать преимущество — 66:51. В заключительной десятиминутке хозяева попытались вернуться в борьбу и немного сократили отставание, однако сравнять счет так и не смогли — 83:75.

В составе победителей самым результативным игроком стал Остин Холлинз, записавший на свой счет 20 очков. У «Жальгириса» 17 очков набрал Жоффри Ловернь.