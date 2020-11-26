Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин рассказал о взаимоотношениях с другими игроками команды.

«Раньше шефство над молодыми игроками брал Иванович. Сейчас это делают Артём Дзюба и Ярик Ракицкий. С ними приятно тренироваться, это опытные и талантливые люди», — сказал футболист в ходе онлайн-конференции на канале «Зенита» в YouTube.

По словам Шамкина, Дзюба и Ракицкий всегда дают советы и разряжают обстановку, даже если выходишь на замену и нервничаешь. Он подчеркнул, что очень благодарен партнерам за поддержку.

Напомним, «Зенит» идет на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 31 очко в 15 встречах. В Лиге чемпионов сине-бело-голубые занимают последнее место в своей группе и уже не имеют шансов на выход в плей-офф, но еще могут пробиться в Лигу Европы.