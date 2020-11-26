Игрок команды Just Error Роман RAMZEs Кушнарёв поделился своим мнением о форме команды и её выступлении в рамках онлайн-турнире EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Кушнарёв признался, что в команде присутствует проблемы с языковым барьером и пингом у одного из киберспортсменов.

Языковой барьер очень сильно решает, у Зайца тоже пинг. Но я не могу скинуть все наши проигрыши [на это]. Мы тоже достаточно плохо играем, потому что не было буткемпа, не было продуктивных тренировок. Мы сидим играем в онлайне, старый патч, все знают, как в него играть. Хочется чего-то новенького. Ждем новый патч.

Just Error обыграла Alliance со счётом 2-1 и заработала три очка в группе. Для команды Романа RAMZEs Кушнарёва это победа стала второй в рамках турнира. Следующая встреча ростера пройдёт против Vikin.gg 27 ноября в 19-00 по московскому времени.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.