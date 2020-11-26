Российский биатлонист Антон Бабиков, сдавший положительный тест на коронавирус, прокомментировал ситуацию.

«IBU еще со мной не контактировали. Я предоставил им объяснительную по поводу того, какие у меня были контакты за последние 72 часа, что я соблюдал, где находился», — приводит слова биатлониста «Матч ТВ».

Бабиков пояснил, что контакт идет через тренеров, с которым он постоянно на связи. Также спортсмен постоянно контактирует с врачами, которые следят за появлением симптомов.

«Мы просто в ожидании того, какие решения будут приняты», – добавил Бабиков.

Напомним, Бабиков не сможет принять участие в первом этапе Кубка мира. Также от соревнований отстранен Евгений Гараничев, который сдал отрицательный тест на коронавирус, но проживал в одной комнате с Бабиковым. Минздрав Финляндии не разрешает спортсменам сдавать повторные тесты до декабря.