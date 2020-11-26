Новости дня на Nevasport: Бабиков и Гараничев изолированы, ЦСКА поделил очки с «Фейеноордом»

ЦСКА поделил очки с «Фейеноордом», СКА совершил камбэк в Череповце. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»

Московский ЦСКА на своем поле встречался с голландским «Фейеноордом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра завершилась вничью со счетом 0:0. Армейцам не удалось забить, несмотря на то, что второй тайм они провели в большинстве. Сейчас подопечные Виктора Гончаренко идут последними в своей группе.

Бабиков и Гараничев изолированы в Контиолахти

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгений Гараничев не выступят на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Бабиков сдал положительный тест на коронавирус, а Гараничев изолирован из-за того, что жил с Антоном в одной комнате. Сдать повторные тесты спортсменам финский Минздрав не разрешает, перепровериться можно будет только в декабре.

СКА вырвал победу у «Северстали»

Питерский СКА на выезде встречался с череповецкой «Северсталью» и одержал волевую победу со счетом 3:2. Армейцы проигрывали 0:2 после второго периода, но в заключительной двадцатиминутке отыгрались и вышли вперед. В составе победителей по шайбе забросили Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов и Евгений Кетов.

В фигурном катании вновь обсуждают возрастной ценз

Норвегия предложила поднять возрастной ценз в женском одиночном катании. По их мнению, допускать спортсменок до взрослых соревнований можно лишь по достижении 17 лет, а не 15, как это происходит сейчас. Предложение будет вынесено на обсуждение конгрессом Международного союза конькобежцев (ISU) в 2021 году. Российская сторона выступает против.

Баскетбольный «Зенит» вновь победил в Евролиге

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал выездную победу над литовским «Жальгирисом» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра проходила в Каунасе и завершилась со счетом 83:75 в пользу российской команды.