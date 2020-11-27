В Осаке стартует японский этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy. Сегодня, 27 ноября, состоится короткая программа у женщин, спортсменки выйдут на лед в 9:15 по московскому времени.

В соревновании примут участие двенадцать фигуристок: одиннадцать японок и кореянка Ю Ён. В первую разминку попали Рино Мацуике, Чисато Ураматсу, Мана Кавабе, Нана Араки,Томоэ Кавабата и Маи Михара.

Вторую группу участниц будут представлять Мако Ямашита, Марин Хонда, Юхана Юкой, Вакаба Хигучи, Ю Ен (Южная Корея) и Каори Сакамото.

Стоит отметить, что Кавабе, Хигучи и Ю Ён заявили тройной аксель в короткую и произвольные программы, а Мако Ямашита планирует прыгать четверной сальхов во второй день соревнований.