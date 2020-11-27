На международном автодроме Бахрейна стартует 15-й этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 27 ноября, состоятся две тренировки.

Начало первой свободной практики запланировано на 14:00 по московскому времени, вторая тренировка стартует в 18:00.

В субботу пройдет третья сессия свободных заездов (14:00), затем состоится квалификация (17:00), по результатам которой будут определены позиции пилотов на стартовой решетке. Гонка будет проходить в воскресенье, 29 ноября, и начнется в 17:10 мск.

Гонщикам предстоит преодолеть 57 кругов, общая протяженности дистанции составит 308,2 километра.

Напомним, личный зачет пилотов досрочно выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место в таблице занимает его напарник Валттери Боттас, третьим идет гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.