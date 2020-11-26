Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Ильяс illias Ганеев поделился деталями о буткемпе и технических особенностях коллектива. Ганеев рассказал о том, кто участвует в стадии пикобанов в составе и кто занимается стратегической составляющей.

Мы уже две недели как собрались на буткемпе, Виталич подъехал чуть позже. Играем CW каждый день, CW — паблики — отсмотр реплеев, вот так и проходит жизнь Virtus.pro на буткемпе. Мы вместе с Виталичем общаемся за героев — конкретных не назову, будем показывать на турнире. В основном это стратегии о том, как мы хотим играть в «Доту». Сейчас мы это каждый день будем оттачивать на тренировках.

Illias также рассказал более подробно о том, почему состава Natus Vincere по Dota 2 с его участием больше нет и кто в нём являлся центровым игроком.

На момент написания материала Virtus.pro располагается на второй строчке в групповом этапе онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона и имеет в своём арсенале четыре победы и одно поражение.