Тренер команды Alliance по Dota 2 Джонатан Loda Берг опубликовал своём твиттере сообщение, в котором извинился за плохое выступление его команды в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона.

Хочу извиниться перед фанатами за слабое выступление в матчах на EPIC League. Пытаемся исправить кое-какие ошибки, и, хотя видим проблески надежды, надолго этого не хватает. Дела в EPIC League все хуже и хуже, но будем сражаться до последнего.

На момент публикации материала Alliance проиграли пять матчей из шести сыгранных и занимают последнее десятое место в группе. Коллектив обыграл Vikin.gg со счётом 2-0, однако не смог справиться с OG, Natus Vincere, Nigma и Liquid. 28 ноября в 16-00 по московскому времени коллектив ждёт ещё одна встреча против европейской команды mudgolems.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.

Ранее ESL обновила рейтинг Dota 2 команд. Natus Vincere заняли четвёртое место в рейтинге ESL по Dota 2, поднявшись на два места вверх. Лидером таблицы стала команда Team Liquid, обогнав Team Secret на 40 очков и теперь имеет 582 балла.