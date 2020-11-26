Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев поделился своими эмоциями после поражения в гранд-финале онлайн-турнира IEM Beijing 2020. Киберспортмен рассказал о переживаниях внутри команды после эйса в пистолетном раунде от Матье ZywOo Ербо и признался, что возможно он отыграл недостаточно хорошо для победы.

Я круто сыграл? Может быть, да. Но я хотел еще жестче сыграть. Лучше бы я сыграл хуже всех, но мы выиграли, отвечаю. Если бы был выбор: -30 по статистике, но команда выигрывает турнир: «Да, да! Дайте мне турнир». Если бы мы победили, на этот IEM прошла бы вторая команда из СНГ… Много чего теряешь, когда не выигрываешь.

Французская команда Team Vitality совершила волевую победу в гранд-финале IEM Beijing Online 2020 по CS:GO, обыграв российский коллектив Natus Vincere со счётом 3:2, вернувшись со счёта 0-2. Команда Дана apEX Мадесклера заработала 60 тыс долларов.

Матье ZywOo Эрбо в итоговом рейтинге после турнира IEM Beijing Online 2020 обогнал игрока Natus Vincere Александра s1mple Костылева всего на на 0,01 очко. ZywOo за 16 сыгранных карт имеет рейтинг 1.31, а s1mple сыграл на две карты больше и имеет рейтинг 1.30.