Игрок команды catJAMMERS по Dota 2 Морис KheZu Гутман послал к чёртовой матери геймеров, играющих на керри позиции высокого ранга, считающих себя богами. Киберспортсмен признался, что ждёт новый патч от разработчиков Valve и устал от текущего.

Всем керри высокого ранга, которые думают, что они боги, — идите к чертовой матери! Эти ваши 5 ед. базовой регенерации здоровья на Void, Spectre, PA, Sven, два кольца на реген здоровья, раш Mask of Madness в Battle Fury и три армора + реген HP от вышки. Когда уже этот новый патч, середина декабря, Valve-time… Черт возьми!

Некоторые пользователи поддержали игрока в комментариях к твиту и заявили, что тоже испытывают проблемы с керри-игроками в рейтинговом матчмейкинге из-за слабых тиммейтов, занимающих ключевые позиции.

25 ноября разработчики игры Dota 2 Valve опубликовали официальный анонс, в котором заявили о конкретных датах нового сезона DPC грядущего года и объявила о пересоне выпуска нового персонажа в свою игру.