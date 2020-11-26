Вокруг Natus Vincere всегда очень много глаз. Самый популярный и известный клуб в СНГ-регионе часто собирает вокруг себя тысячи заинтересованных лиц, активно следящей за жизнью команды.
Именно поэтому даже мимолётный момент на стриме одного из игроков состава привлекает внимание. Так, ранее появились слухи о том, что тренер бывшего состава «Рождённых Побеждать» Андрей Mag Чипенко может стать ментором нового ростера, который является бывшим составом FlyToMoon.
Так и произошло. 26 ноября на официальном сайте киберспортивной организации появилась информация о том, что Mag стал официальным тренером NAVI.
Этот состав выглядит так, как я представлял себе “свою команду”: все игроки — очень разные личности, но самое главное, что им удаётся работать вместе для достижения результата. Я рад стать частью этого коллектива и уже вижу прогресс от нашей совместной работы после первого буткемпа. Но это только начало нашего пути, впереди ещё очень много работы.
Коллеги из киберспортивного сообщества поддержали нового старого тренера команды и пожелали ему профессиональных достижений с текущим амбициозным и перспективным ростером.
Тренер в команде имеет очень важное значение, даже лучшая команда мира 2020 года по последним результатам Team Secret имеет своего наставника, который несёт большой вклад в развитие команды, даже несмотря на такого профессионального и опытного капитана, как Клемент Puppey Иванов.
Состав Natus Vincere по Dota 2 выглядит следующим образом:
- Алик «V-Tune» Воробей
- Богдан «Iceberg» Василенко
- Виктор «GeneRaL» Нигрини
- Владимир «RodjER» Никогосян
- Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко
- Андрей «Mag» Чипенко (тренер)
- Сергей «AnahRoniX» Быковский (менеджер)
Ранее Natus Vincere заняли четвёртое место в рейтинге ESL по Dota 2, поднявшись на два места вверх. Лидером таблицы стала команда Team Liquid, обогнав Team Secret на 40 очков и теперь имеет 582 балла. В тройку лучших также вошёл европейский коллектив Vikin.gg, который поднялся на пять строчек вверх.
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