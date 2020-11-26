Вокруг Natus Vincere всегда очень много глаз. Самый популярный и известный клуб в СНГ-регионе часто собирает вокруг себя тысячи заинтересованных лиц, активно следящей за жизнью команды.

Именно поэтому даже мимолётный момент на стриме одного из игроков состава привлекает внимание. Так, ранее появились слухи о том, что тренер бывшего состава «Рождённых Побеждать» Андрей Mag Чипенко может стать ментором нового ростера, который является бывшим составом FlyToMoon.

Так и произошло. 26 ноября на официальном сайте киберспортивной организации появилась информация о том, что Mag стал официальным тренером NAVI.

Этот состав выглядит так, как я представлял себе “свою команду”: все игроки — очень разные личности, но самое главное, что им удаётся работать вместе для достижения результата. Я рад стать частью этого коллектива и уже вижу прогресс от нашей совместной работы после первого буткемпа. Но это только начало нашего пути, впереди ещё очень много работы.

Коллеги из киберспортивного сообщества поддержали нового старого тренера команды и пожелали ему профессиональных достижений с текущим амбициозным и перспективным ростером.

Тренер в команде имеет очень важное значение, даже лучшая команда мира 2020 года по последним результатам Team Secret имеет своего наставника, который несёт большой вклад в развитие команды, даже несмотря на такого профессионального и опытного капитана, как Клемент Puppey Иванов.

Состав Natus Vincere по Dota 2 выглядит следующим образом:

Алик «V-Tune» Воробей

Воробей Богдан «Iceberg» Василенко

Василенко Виктор «GeneRaL» Нигрини

Нигрини Владимир «RodjER» Никогосян

Никогосян Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко

Бондаренко Андрей «Mag» Чипенко (тренер)

Чипенко (тренер) Сергей «AnahRoniX» Быковский (менеджер)

Ранее Natus Vincere заняли четвёртое место в рейтинге ESL по Dota 2, поднявшись на два места вверх. Лидером таблицы стала команда Team Liquid, обогнав Team Secret на 40 очков и теперь имеет 582 балла. В тройку лучших также вошёл европейский коллектив Vikin.gg, который поднялся на пять строчек вверх.