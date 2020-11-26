Игрок команды OG Йохан n0tail Сундшайн поделился своим мнением о текущем ростере. Двукратный чемпион мира признался, что хочет сохранить состав на долгие годы, а также порассуждал о важности главного турнира года The International в жизни киберспортсменов.

Надеюсь, текущий состав сохранится на годы вперед. Я всегда надеюсь, что каждый состав, в котором я играю, проживет как можно дольше — до тех пор, пока я не закончу карьеру. Тогда я буду счастлив. Когда все стараются — получается лучшая «Дота». И это всегда будет происходить на The International. Я этого очень жду, и я по-прежнему хочу быть частью этого.

N0tail также порассуждал о мете в течение года и на главном турнире и заявил, что именно на TI происходит магия разнообразных новых стратегий и тактик в Dota 2.

На момент публикации материала европейский клуб OG занимает шестое место в группе EPIC League Season 2 первого дивизиона и имеют в своём арсенале три победы и три поражения.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.