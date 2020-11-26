Игрок команды Vikin.gg по Dota 2 Инджи Shad Люб поделился своими мыслями о победе российского состава Virtus.pro в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона. Люб признался, что достаточно спокойно отнёсся к победе.

Вроде все нормально, мне как-то всё равно, если честно. После первой карты наш тренер сказал: «Простите, парни, за это поражение вину беру на себя». После этого немного полегчало: такие игры бывают — тебя раздавили на линиях. Случается.

Киберспортмен также считает, что Lina и Phantom Assassin очень сильные персонажи, которых необходимо понёрфить и добавил мысль о необходимости добавления широкого стака для эншентов для Radiant стороны.

На момент публикации материала европейский коллектив Vikin.gg занимает первое место в группе и имеет в своём арсенале пять побед и одно поражение. Ростер практически гарантировал себе выход в плей-офф стадию турнира.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.