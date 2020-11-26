Игрок команды OG по Dota 2 Чжэн MidOne Йек Най поделился своими мыслями после победы его коллектива над Team Secret в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен признался, что испытывает огромную радость за то, что победил свою предыдущую команду.

Все хорошо наконец-то обыграл свою бывшую команду, отличное чувство. Не думал, что смогу так разогнаться в игре. Я чувствую себя уверенно на Silencer, был готов наказывать zai на линии. В общем, не доставил себе всего удовольствия от того, чтобы наказать zai. Мы совершенно ничего не боялись. Мы знали, что у нас было всё, чтобы дать отпор в любой момент игры, в том числе и в лейте.

На момент публикации материала европейский клуб OG занимает шестое место в группе EPIC League Season 2 первого дивизиона и имеют в своём арсенале три победы и три поражения.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.

Ранее игрок команды OG Йохан n0tail Сундшайн поделился своим мнением о текущем ростере. Двукратный чемпион мира признался, что хочет сохранить состав на долгие годы, а также порассуждал о важности главного турнира года The International в жизни киберспортсменов.