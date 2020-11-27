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RAMZEs: Языковой барьер очень сильно решает

Illias: Мы уже две недели как собрались на буткемпе

Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Ильяс illias Ганеев поделился деталями о буткемпе и технических особенностях коллектива. Ганеев рассказал о том, кто участвует в стадии пикобанов в составе и кто занимается стратегической составляющей.

Lodа: Хочу извиниться перед фанатами за слабое выступление

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