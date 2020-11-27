Марадону похоронили рядом с его родителями в Буэнос-Айресе

Бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона был похоронен на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса.

Об этом сообщает телеканал TN. По информации источника, Марадону похоронили на частном кладбище Белла Виста рядом с родителями. Отмечается, прощальная церемония с футболистом проходила в президентском дворце. Ожидалось, что ее посетит один миллион человек, но многие так и не смогли попасть на церемонию, что вызвало протесты и столкновения с полицией.

Из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный общенациональный траур.

Ранее стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.