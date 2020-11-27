Лондонский «Арсенал» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы одержал победу над норвежским «Мольде» со счетом 3:0.

В составе лондонцев по мячу забили Николас Пепе с передачи Джозефа Уиллока на 50-й минуте, Райсс Нельсон с передачи Уиллока на 55-й минуте и Фоларин Балогун с передачи Эмила Смит-Роу на 83-й минуте.

Эта победа позволила команде Микела Артеты набрать 12 очков и гарантировать себе выход в плей-офф. Ранее «канониры» выходили из группы после четырех туров в сезонах-2017/18 и 2018/19. Таким образом, «Арсенал» повторил рекорд «Зенита».

В оставшихся матчах группового этапа лондонский «Арсенал» 3 декабря сыграет с венским «Рапидом» и с 10 декабр с ирландским «Дандолком» 10 декабря.