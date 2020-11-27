Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о нападающем армейцев Федоре Чалове.

По словам Гончаренко, Чалов много и часто работает спиной, идет назад к мячу, а нужно, чтобы он открывался иначе. Белорусский тренер считает, что любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не обижаться, не дуть щеки и не делать важный вид.

«Несмотря на то, что говорят, для меня он был и останется лучшим нашим нападающим. Наш сукин сын, которого надо оберегать», – сказал Гончаренко, слова которого приводит Sports.ru.

Напомним, во время интервью на телеканале «Матч ТВ» Станислав Черчесов подверг критике нескольких футболистов сборной России. Так, специалист объяснил, почему он предпочитает нападающему ЦСКА Федору Чалову форврда «Сочи» Антона Заболотного.

«Мне лучше бездарный Заболотный — пускай он на меня не обижается, я-то его бездарным не называю — нежели талантливый, который ничего не делает», — заявил Черчесов.