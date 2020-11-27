Сотрудника похоронного бюро уволили после фото с открытым гробом Марадоны

Сотрудника похоронного бюро уволили за сделанную фотографию с открытым гробом Диего Марадоны.
Об этом сообщает телеканал TN. Отмечается, фото, на котором мужчина демонстрирует поднятый вверх большой палец левой руки, а правой касается лба известного аргентинского футболиста, стало вирусным в социальных сетях. Данный поступок вызвал бурю негодования среди фанатов.
Ранее стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.
В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.
Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.
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