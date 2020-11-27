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  • 09:57,  27 ноября 2020
Футбол
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Сотрудника похоронного бюро уволили после фото с открытым гробом Марадоны

Сотрудника похоронного бюро уволили после фото с открытым гробом Марадоны
Диего Марадона приехал тренировать брестских футболистов. Фото: официальный instagram Диего Марадоны.

Сотрудника похоронного бюро уволили за сделанную фотографию с открытым гробом Диего Марадоны.

Об этом сообщает телеканал TN. Отмечается, фото, на котором мужчина демонстрирует поднятый вверх большой палец левой руки, а правой касается лба известного аргентинского футболиста, стало вирусным в социальных сетях. Данный поступок вызвал бурю негодования среди фанатов.

Ранее стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.

Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.

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