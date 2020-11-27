Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о предложениях из Европы.

По словам Баринова, летом у него были предложения из Европы, с его агентом напрямую выходили на связь — приезжали и обсуждали. Игрок отметил, травма сыграла большую роль, но и сейчас связь поддерживается с теми, кто интересовался.

«Думаю, в будущем все получится. Было бы здорово перейти в команду, которая сразу играет в еврокубках, но не знаю, что для этого нужно сделать. Лучше начать со средней команды: там тебя могут заметить, и ты уже перейдешь в серьезный клуб. Я себе никаких барьеров не ставлю: будут приглашать — будем обсуждать», — сказал Баринов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в конце августа Дмитрий Баринов был прооперирован на крестообразной связке колена. Хирургическое вмешательство прошло в одной из клиник Рима (Италия). Разрыв передней крестообразной связки колена был случился у Баринова во время матча четвертого тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).