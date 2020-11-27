В руководстве московского «Спартака» могут произойти серьезные изменения.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, существует вероятность, что Газизов уже сегодня, 27 ноября, может покинуть клуб. Отмечается, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность.

Также сообщается, что возможная отставка Газизова никак не повлияет на потенциальное назначение Салиховой.

Ранее стало известно, что Шамиль Газизов, который имеет право подписи клуба, пока не принял на работу спортивного директора Дмитрия Попова, хотя красно-белые объявили о его приходе на официальном сайте. Приход в клуб Попова вызван недовольством летнем трансферном окном, в ходе которого коллектив пополнили полузащитники Виктор Мозес и Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин.