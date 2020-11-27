Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о матче 11-го тура Евролиги против «Жальгириса».

По словам Паскуаля, он очень рад этой победе. Тренер отметил, его команда показала одну из лучших игр в этом сезоне, как в защите, так и в нападении. Он также добавил, что «Жальгирис» преподал «Зениту» хороший урок.

«Довольны, что начали сезон очень хорошо. В конце концов день ото дня становимся лучше. Понемногу возвращаемся в ритм, который у нас был до этой паузы, связанной с месячным перерывом, но нельзя останавливаться. Впереди еще много игр, и мы должны продолжить свой путь», – сказал Паскуаль, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Напомним, петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал выездную победу над литовским «Жальгирисом» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра проходила в Каунасе и завершилась со счетом 83:75 в пользу российской команды.