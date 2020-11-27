Дебютный этап кубка мира по лыжным гонкам нового сезона стартует в финской Руке с 27 по 29 ноября. Первыми соревнованиями в расписании станет спринт, прямую трансляцию которого вы можете посмотреть здесь. Начало соревнований спринта среди женщин — в 12.00 по московскому времени.

Спринтерская гонка является традиционным открытием Рука Трипл — как у мужчин, так и у женщин. Стартовый порядок в квалификации будет определен исходя из мест лыжников в Кубке мира в прошлом сезоне.

По итогам квалификационного раунда определяются 30 лучших лыжников, которые выйдут в финальную часть соревнований по спринту. В решающей пульке всем участникам будут присвоены стартовые позиции в соответствии с их результатами в квалификации. Финал проходит в три раунда, начиная с четверьфинала. В следующий раунд выходят по два лучших лыжника из каждого забега и двух спортсменов, показавших лучшее время в данном раунде.