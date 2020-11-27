Организаторы первого этапа очередного сезона Кубка мира по биатлону в Контиолахти официально сообщили, что болельщики не будут допущены на трибуны.

По словам организаторов, они свяжутся с теми, кто приобрел билеты, и посоветуют им, что делать дальше.

«Однако в течение следующих полутора недель организациям придётся приложить немало усилий для организации Кубка мира. Поэтому мы просим покупателей билетов набраться терпения в этом вопросе», — сообщается в заявлении организаторов на официальном сайте этапа.

Напомним, первый этап Кубка мира стартует в субботу, 28 ноября, мужской и женской индивидуальными гонками. Женщины побегут 15 километров, мужчины — 20. В воскресенье состоятся спринты на 7,5 км и 10 км соответственно.