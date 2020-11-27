Генерального директора авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова могут уволить из-за поддержки, выраженной российскому нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе после скандала с пикантным видео.

Об этом сообщает телеграм-канал 112. Как сообщает источник, 11 ноября Boeing авиакомпании, который летел из Москвы в Екатеринбург, отклонился от маршрута и начертил в небе гигантский мужской детородный орган.

Отмечается, что Росавиация квалифицировала акцию как авиаинцидент, но ходе расследования оказалось, что пилоты следовали по точкам, которые им предоставило руководство.

Гендиректор «Победы» не согласился с мнением комиссии и назвал это способом поддержать Артема Дзюбу. Комиссия Росавиации рекомендовала «Аэрофлоту» оценить, насколько Калмыков соответствует занимаемой должности и передать отчеты по служебной проверке в правоохранительные органы.